قطاع الفنون التشكيلية يعلن عن ورشة طباعة استينسيل مجانا

أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش عن تنفيذ ورشة طباعة استينسيل بمتحف الأمير وحيد سليم الفئة العمرية 18 سنة فما فوق يوم الثلاثاء الموافق 15 أغسطس 2023 في تمام الساعة العاشرة صباحيا على أن يكون الحجز من خلال هذا الرابط.

ورش قطاع الفنون التشكيلية

ونظم القطاع العديد من الورش المتنوعة بقصر الأمير وحيد سليم من بينها ورشة بوصلة حياتي التي أقيمت في المتحف علي مدار يومي 9 و10 أغسطس، بهدف وضع المشاركين على أول طريق المعرفة بالذات والوعي والإدراك للنفس وللآخر، وقبلها ورشة التطريز وعمل أشكال فنية بالخيوط، واستمرت علي مدار يومين اظهر المشاركين فيهم مواهبهم الفنية الجميلة وابداعاتهم المتميزة في التطريز وعمل اشكال مختلفة بالخيوط.

متحف الأمير وحيد سليم

ومتحف الأمير وحيد سليم يقع بجوار محطة مترو المطرية، تبلغ مساحة القصر 14 ألف متر مربع عليها حديقة واسعة منسقة، ويقع القصر في منتصف الحديقة، وتحتوي الحديقة على مجموعة من النباتات النادرة أهمها النخل الأبيض النادر الذي يسمي بالنخل الملكي، ويوجد نافورة رائعة الجمال علي الجانب الأيمن من القصر، وعدة تماثيل نحتية كبيرة الحجم.

ويوجد مسرح كبير بالحديقة، ومكتبة ضخمة تحتوي على العديد من الكتب النادرة، ومعظمها باللغة الفرنسية، بالإضافة إلى احتواء القصر علي مجموعة كبيرة من التحف النادرة.

بعد وفاة الأمير في 19 ديسمبر 1995، صدر قرار جمهوري برقم 376 لسنة 1996 لتحويل القصر إلى متحف عام 1998 يؤول إلى قطاع الفنون التشكيلية التابع لوزارة الثقافة.