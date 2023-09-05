«المكتبة المتنقلة» تصل إلى جمصة لتدريب وتثقيف الأهالي

استقبلت منطقة 15 مايو في مدينة جمصة المكتبة المتنقلة، تحت إشراف مكتبة مصر العامة وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية، وذلك استمرارًا لجولاتها مع وجود عدد من المدربين الأكفاء، إذ تقدم عدد من الورش المختلفة مثل الأشغال اليدوية وتعلم فن الرسم والتلوين وتستهدف القرى النائية والبعيدة.

الوصول إلى قرى حياة كريمة

وقالت إيمان أبو الغيط، مدير مكتبة مصر العامة بالمنصورة، في تصريح لـ«الوطن» يوجد في محافظة الدقهلية مكتبة واحدة متنقلة وقد بدأ التشغيل التجريبي عليها بداية من أمام مكتبة مصر وبعد ذلك اتجهت أمام مبنى ديوان المحافظة.

وتابعت: وتستهدف هذه التجربة الوصول إلى قرى حياة كريمة والقرى النائية والبعيدة والمحرومة والمدن البعيدة التي من الصعب الوصول إليها لتثقيف الأجيال وزيادة الوعي، وهي لا تقتصر على القراءة والرحلات فقط، لابد من تغيير مفهوم المكتبة وما تقدمه المكتبات تساهم في توظيف المواطن حيث عن طريقها يتعلم عدد من البرامج والأنشطة المختلفة التي تؤهله لسوق العمل بأقل الإمكانيات وتوفير عدد من الدورات وهذا هدف المكتبة المتنقلة.

جمصة أصبحت محط أنظار الجميع

من جانبه، قال المهندس أيمن عزت، رئيس مجلس مدينة جمصة، إن جمصة أصبحت محط أنظار الجميع وشهدت تطورات كبيرة واستضافت المكتبة المتنقلة لتصل إلى أكبر عدد ممكن من المواطنين وتحديدا أن منطقة 15 مايو بعيدة ومازلت تحت الإنشاء.

وأضاف «عزت» أن فكرة وصول مكتبة إلى عقر دارهم فكرة عظيمة حيث تقدم نفس المحتويات التي تقدمها المكتبات الثابتة من قراءة وتعلم عدد من الورش المختلفة على أيدي عدد من المدربين المتطوعين والأكفاء وأثبتت نجاحها وكان هناك إقبال كبير عليها من قبل المواطنين، سواء من قاطني منطقة 15 مايو أو من مدينة جمصة وطلاب مدرسة جمصة للتعليم الأساسي.