مكتبة مصر العامة تختتم برنامج تحدي الـ90 يوما في المنصورة

أقامت مكتبة مصر العامة بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية، احتفالية بعنوان «ختام برنامج تحدي الـ90 يوما» والتي كانت تهدف إلى تعلم الأشغال اليدوية والبرمجيات والرقميات والتسويق والمشروعات المختلفة، وتعليم المواطنين ورواد المكتبة وتثقيفهم خلال فترة الصيف.

وقالت إيمان أبو الغيط، مدير مكتبة مصر العامة بالمنصورة في تصريح لـ«الوطن»، إن «تحدي الـ90 يوما هو برنامج جديد تتبناه المكتبة لأول مرة برعاية محافظة الدقهلية، الهدف تقديم كل الخدمات التي يحتاجها المواطن، ويكون لديه القدرة على المنافسة في سوق العمل.

وشددت على أن هناك بعض الدورات باهظة الثمن في الخارج، وفكرنا في أن هذا البرنامج يقدم نفس الخدمات التي توجد بالخارج بوجود عدد كبير من المدربين الأكفاء المتطوعين كل واحد منهم مسؤول عن برنامج معين، وبالفعل تم تدريب المتدربين على «ريادة الأعمال والتسويق الإلكتروني والمبيعات وتنمية الذات وحل المشكلات وحماية أمن المعلومات، والتصوير الفوتوغرافي والأشغال اليدوية وغيرها من البرامج المختلفة التي تؤهل المتدرب لسوق العمل تستهدف كل الفئات العمرية».

وتابعت مديرة المكتبة: كلفتنا وزارة الثقافة بعمل أندية أو أنشطة صيفية وظللنا نفكر في فكرة تكون غير تقليدية وأقل مدة للتأثير في الأفراد وكانت 90 يوم واستشرنا خبراء التنمية البشرية والذاتية قبل التنفيذ أكدوا لنا بأن هذه المدة هي الحد الأدنى للتعود على سلوك معين، حيث يساعده على التأهيل بعد ذلك، بمعنى الذي يستطيع أن يصبر على هذه المدة الطويلة كلها فإنه باستطاعته أن يكمل بعد ذلك.

بداية مبشرة لمستقبل مصر لإظهار أجيال جديدة واعية

وكشف النائب طارق عبد الهادي، عضو مجلس أمناء مكتبة مصر، وعضو مجلس الشيوخ، أن المكتبة أقامت برنامج تحدي 90 يوما الذي به مجموعة من الأنشطة المختلفة والثقافية والعلمية والإنسانية وغيرها وتضم مجموعة من القدرات الذهنية للأطفال، مثل تعلم الروبوتات والذكاء الاصطناعي وتعلم الأطفال من سن 7 سنوات الذين تم تدريبهم من ضمن البرنامج، وتلقيهم دورة روبوت داخل المكتبة، وكانت نتائج مبهرة أن هناك استفادة كبيرة من الأنشطة والبرامج التي تمت وحتى سن 10 سنوات هذه بداية مبشرة لمستقبل مصر لإظهار أجيال جديدة واعية ومثقفة واستغلالها في النهوض بالدولة وتطويرها وهو خير كبير لمصر.

المكتبة تقوم بدور رائع في تعليم الشباب الصغير

وأكد عبد الحميد شومان، عضو مجلس أمناء مكتبة مصر، المكتبة تقوم بدور رائع في تعليم الشباب الصغير والأنشطة المختلفة التي تقوم بها، وأبرزها برنامج تحدي 90 يوم والنتائج المبهرة وتطبيق المتدربين ماتعلموه بأيديهم وعمل ابتكارات مختلفة من الأنشطة التي تعلموها من قبل مدربين أكفاء التدريب هو أساس أي نهضة فيها رؤية ثقافية للأطفال تحديدا منظمة وبأسلوب علمي، وهذا هو الطريق الصحيح الذي سيفيد شبابنا في المستقبل.

متدربة: التحدي يضم برامج متنوعة

وعبرت هبة نبيل، إحدى المتدربات في مكتبة مصر بالمنصورة، عن سعادتها بخوضها تجربة برنامج تحدي 90 يوم خاصة أنه يضم برامج كثيرة جدا ومتعددة واستفادت منها كثيرا وتحديدا في عملي وأضافت إلي الكثير وتساعد على تشغيل الدماغ ذهنيا واستوعبت كمية معلومات جديدة والمكتبة ليست للقراءة والرحلات فقط كما يعتقد البعض وأتوجه لهم بالشكر على هذا البرنامج اخدت دورة في التنمية الذاتية جعلتني أتعلم في كيفية التعرف على نفسي وحل مشكلاتي بعناية.