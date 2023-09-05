محمد عادل إمام يتعاون لأول مرة مع شريف عرفة في فيلم «اللعب مع العيال»

شوق الفنان محمد عادل إمام، جمهوره بصورة جديدة، من كواليس فيلمه الجديد «اللعب مع العيال» المقرر طرحه في 2024، ويتم تصويره بين عدة مدن ساحلية منها الغردقة، ونويبع، بجانب القاهرة.

وكتب محمد عادل إمام عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: «توكلنا على الله.. فيلم كبير مع أكبر المخرجين.. اللعب مع العيال، مفاجأة 2024 إن شاء الله».

ويعد «اللعب مع العيال» هو التعاون الأول الذي يجمع بين محمد عادل إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة النجاحات التي حققها عرفة مع الزعيم عادل إمام والتي بدأت عام 1991 بفيلم «اللعب مع الكبار».

ويضم العمل عدد كبير من النجوم أبرزهم: بيومي فؤاد، باسم سمره، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت.

يذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «أبو نسب» المقرر طرحة بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.

ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمى «جحيم في الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيري وكذلك على مستوى شباك التذاكر.