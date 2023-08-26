تغير اسمه إلى «علام عام».. تفاصيل فيلم محمد عادل إمام الجديد

بدأ الفنان محمد عادل إمام تصوير فيلمه الجديد الذي يحمل عنوان «علام عام» بمدينة الغردقة، مع المخرج شريف عرفة، حيث من المقرر تصوير العمل في عدد من المدن الساحلية، والتي منها الغردقة ونويبع، وغيرها من المدن بجانب القاهرة.

من «الأستاذ» إلى «علام عام»

وأكدت المنتجة آلاء لاشين، أن اسم الفيلم أصبح «علام عام» وتم تغييره من «الأستاذ» لهذا الاسم، وأنه تجربة مختلفة ومفاجئة للجمهور.

الفيلم من إخراج شريف عرفة

ويضم فيلم علام عام عددا كبيرا من النجوم بجانب محمد إمام أبرزهم أسماء جلال، بيومي فؤاد، باسم سمرة، ويزو، والعمل من إخراج شريف عرفة، وتدور أحداثه في إطار كوميدي لايت وإنتاج مشترك بين المنتج هشام عبد الخالق والمنتجة آلاء لاشين.

يذكر أن محمد إمام انتهى مؤخرا من تصوير فيلم «أبو نسب» المقرر طرحه بدور العرض ديسمبر المقبل، ويشارك في بطولة العمل: ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامى إمام ويجمع الفيلم بين ياسمين صبري ومحمد إمام للمرة الثالثة في السينما، بعدما قدما سويًا فيلمي «جحيم فى الهند» عام 2016 و«ليلة هنا وسرور» عام 2018، وحقق الفيلمان نجاحاً كبيراً على المستوى الجماهيرى وكذلك على مستوى شباك التذاكر.