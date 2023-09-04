محمد عادل إمام يكشف تفاصيل فيلمه الجديد «اللعب مع العيال»

كشف الفنان محمد عادل إمام عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» تفاصيل فيلمه الجديد «اللعب مع العيال» المقرر تصويره الفترة المقبلة.

محمد عادل إمام يكشف عن فيلمه الجديد

ونشر محمد عادل إمام صوره له وعلق قائلا: «توكلنا على الله، فيلم كبير مع أكبر المخرجين، اللعب مع العيال مفاجأة 2024 إن شاء الله محمد إمام».

فيلم أبونسب لمحمد عادل إمام

وشارك محمد عادل إمام مؤخرا في فيلم أبو نسب بطولة ياسمين صبري، ماجد الكدواني، وفاء عامر، هالة فاخر، محمد لطفي وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.