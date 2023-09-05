تراجع إيرادات فيلم «مندوب مبيعات» لبيومي فؤاد وآيتن عامر

شهدت إيرادات فيلم «مندوب مبيعات»، بطولة الثنائي بيومي فؤاد وآيتن عامر، تراجعًا كبيرًا خلال الساعات الماضية، ليأتي في مراكز متأخرة في قائمة الأفلام المنافسة، رغم أنه يُعد ضمن أحدث الأعمال المطروحة في السينمات.

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، إنّ حجم الإيرادات التي حققها فيلم مندوب مبيعات، بطولة بيومي فؤاد، خلال أمس الاثنين، حققت 20.5 ألف جنيه فقط، ليأت في المركز الثامن.

أبطال وأحداث فيلم مندوب مبيعات

وتدور أحداث الفيلم حول مشكلات زوجية تدفع «بيومي وسيد»، للسفر وانتحال صفة «مندوب مبيعات» في شركة «سعيد»، الذي يدخل في صراع مع فريدة وشركتها للحصول على حبها والارتباط بها، فيكونا سببا في تعقيد الأمر بينهما بشكل يعيق تحقيق طموحات سعيد.

فيلم «مندوب مبيعات» يضم عددا كبيرا من نجوم الفن؛ أبرزهم بيومي فؤاد، وآيتن عامر، وإسلام إبراهيم، وأحمد فتحي، ويسرا المسعودي، وإيمان يوسف، وهبة عبد العزيز، وأيمن قنديل، ولمياء كرم.