أسعار السمك اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق.. «تراجع كيلو البلطي»

شهدت أسعار السمك اليوم الأحد 3-9-2023 في مختلف الأسواق والمحلات تراجعا في بعض الأنواع، وأبرزها انخفاض سعر كيلو البلطي، الأكثر إقبالا في الأسواق المصرية.

وتستعرض «الوطن» أسعار السمك اليوم الأحد 3-9-2023 في الأسواق، حسب آخر تحديث أوضحته بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابع لمركز المعلومات بمجلس الوزراء.

أسعار الأسماك في مصر اليوم

وتنقسم أسعار الأسماك في مصر، كما يلي.

سعر جمبري وسط: الكيلو بـ250 جنيها.

سعر جمبري صغير: الكيلو بـ125 جنيها.

سعر الوقار: الكيلو بـ170 جنيها.

سعر القاروص: الكيلو بـ120 جنيها.

سعر المرجان «ممتاز»: الكيلو بـ129 جنيها.

سعر الكابوريا: الكيلو بـ108 جنيهات.

سعر فيليه بلطي: الكيلو بـ200 جنيه.

سعر قشر بياض: الكيلو بـ120 جنيها.

- سعر بياض ممتاز: الكيلو بـ97 جنيها.

سعر سبيط: الكيلو بـ213 جنيها.

سعر المرجان «وسط»: الكيلو بـ100 جنيه.

سعر مكرونة «سويسي»: الكيلو بـ110 جنيهات.

أسعار السمك البلطي

سعر البلطي ممتاز: الكيلو بـ75 جنيها.

سعر البلطي وسط: الكيلو بـ70 جنيها.

سعر البلطي صغير: الكيلو بـ66 جنيها.

أسعار الأسماك المجمدة في مصر

سعر السردين المجمد: الكيلو بـ57 جنيها.

سعر الماكريل المجمد: الكيلو بـ79 جنيها.

أسعار سمك البوري

سعر بوري وسط: الكيلو بـ116 جنيها.