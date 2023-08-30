موعد الدخول للعام المدرسي 2024 لجميع المراحل التعليمية في المغرب

يبحث كثيرون من الطلاب والمدرسين وأولياء الأمور فى المملكة المغربية عن موعد الدخول للعام المدرسي الجديد 2024 في المغرب، وذلك بهدف معرفة موعد بدء الدراسة في كافة المراحل التعليمية، سواء كانت الابتدائية أو الإعدادية أو الثانوية أو التأهيلي.

موعد الدخول المدرسي 2024 في المغرب

أفصحت وزراة التربية الوطنية في المملكة المغربية عن موعد الدخول المدرسي 2024 بشكل رسمي، بالإضافة إلى خريطة بدء الدراسة والإجازات الرسمية خلال العام الجديد.

وفي إطار إعلان موعد الدخول المدرسي 2024 المغرب، قدمت الوزارة فرصة لأولياء الأمور للاطلاع على المقرر الوزاري الخاص بجميع المراحل التعليمية، والذي يشمل تواريخ كل فصل دراسي ومواعيد لامتحانات وتواريخ المراقبة المستمرة في المدراس.

موعد الدخول المدرسي 2024 لجميع المراحل

وبعد الإعلان عن موعد الدخول المدرسي للعام 2023/ 2024 في المغرب، قامت الوزارة بتوفير خريطة الدخول المدرسي لجميع المراحل التعليمية، وتأتي كالتالي:

- يبدأ العام الدراسي الجديد في أول سبتمبر 2023 لجميع الإدارات التعليمية وأعضاء هيئة التدريس.

- يكون موعد الدخول المدرسي الفعلي للطلاب في يوم 4 سبتمبر 2023.

- أما الأقسام التربوية غير النظامية، فسيبدأ العام الدراسي لها في 2 أكتوبر 2023.

- ينتهي العام الدراسي رسميًا في نهاية شهر يوليو 2024 لجميع طلاب المرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية.

العطلات الرسمية والإجازات خلال العام الدراسي 2024 بالمغرب

وتشمل الإجازات والعطلات الرسمية خلال العام الدراسي 2023-2024 في المغرب ما يلي:- اجازة المولد النبوي: يومان.- إجازة الفترة البينية الأولى: 8 أيام.

- ذكرى المسيرة الخضراء: يوم واحد.

- الفترة البينية الثانية: 8 أيام.

- احتفال السنة الجديدة: يوم واحد.

- الاحتفال بتقديم وثيقة الاستقلال: يوم واحد.

- اجازة منتصف العام الدراسي: 8 أيام.

- الفترة البينية الثالثة: 8 أيام.

- يوم الشغل: يوم واحد.

- اجازة عيد الفطر المبارك: 3 أيام.

- الفترة البينية الرابعة: 8 أيام.

- اجازة عيد الأضحى: 4 أيام.