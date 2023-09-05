5 آلاف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» لأمير كرارة في 24 ساعة

كشف الموزع السينمائي، محمود الدفراوي، حجم الإيرادات التي حققها فيلم «البعبع»، بطولة الفنان أمير كرارة، أمس الاثنين، حيث جاء في مركز متأخر للغاية، في قائمة الأفلام المنافسة.

وأوضح محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم البعبع بطولة أمير كرارة، حقق 5600 جنيه، خلال الـ24 ساعة الماضية، ليأت في المركز التاسع وقبل الأخير في قائمة الأفلام المنافسة، فيما جاء إجمالي ما حققه منذ طرحه في يونيو الماضي، حوالي 43.2 مليون جنيه.

أبطال وأحداث فيلم البعبع لـ أمير كرارة

تدور قصة فيلم «البعبع» من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور في 24 ساعة، تقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج، ويأتي إليه طفلين يزعمان أنّه والدهما، وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

فيلم «البعبع» بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.