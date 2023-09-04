فيلم البعبع لـ أمير كرارة يُحقق 5 آلاف جنيه إيرادات في 24 ساعة

تراجعت إيرادات فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، بشكلٍ كبير خلال الأيام الأخيرة، لاسيما وأنه يتواجد في دور العرض، منذ أكثر من 9 أسابيع تقريبًا، إذ جاء في مركز متأخر بين قائمة الأفلام المنافسة في شباك التذاكر.

وأوضح الموزع السينمائي محمود الدفراوي، في بيانٍ صحفي، أنّ فيلم البعبع، بطولة الفنان أمير كرارة، حقق 5.7 ألف جنيه فقط خلال الـ24 ساعة الماضية، ليأتي في المركز التاسع قبل الأخير بين الأفلام المنافسة، فيما جاء إجمالي ما حققه من إيرادات على مدار الـ9 أسابيع الماضية، أكثر من 43.2 مليون جنيه.

تدور قصة فيلم «البعبع» من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقرر التوبة عن الإجرام، وتحدث له مفاجآت تدور في 24 ساعة، تقلب حياته رأسًا على عقب، عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر إلى الخارج، ويأتي إليه طفلين يزعمان أنّه والدهما، وذلك في إطار كوميدي مليئ بالأكشن والتشويق.

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.