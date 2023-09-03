6 آلاف جنيه إيرادات فيلم «البعبع» بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم «البعبع» إيرادات في شباك تذاكر السينما، أمس السبت، تقدر بـ6 آلاف و205 جنيهات، وجاء في المركز قبل الأخير بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب بيان الموزع السينمائي محمود الدفراوي، والتي تصدرها فيلم «العميل صفر» بإيرادات أمس أكثر من 800 ألف جنيه.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم «البعبع» على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما، منذ انطلاق عرضه بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023 أكثر من 43 مليون جنيه، ويتصدر القائمة فيلم بيت الروبي، بإجمالي إيرادات تتجاوز 127 مليون جنيه.

قصة فيلم «البعبع»

تدور قصة فيلم «البعبع» من خلال شخصية سلطان البعبع الذي يقررالتوبة عن الإجرام، ولكن تحدث له مفاجآت تدور في 24 ساعة، تقلب حياته رأسًا على عقب، وذلك عندما يلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، ويأتي إليه طفلين يزعمان أنه والدهما، وذلك في إطار كوميدي ملئ بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم «البعبع»

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.