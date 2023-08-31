4 آلاف جنيه إيرادات فيلم البعبع بالسينما في 24 ساعة

حقق فيلم البعبع، إيرادات في شباك تذاكر السينما أمس الأربعاء تقدر بـ4 آلاف و549 جنيها، وجاء في المركز السابع بقائمة الإيرادات اليومية في شباك تذاكر السينما، وذلك حسب تصريحات الموزع السينمائي محمود الدفراوي، وتضم قائمة الأفلام التي يتصدرها العميل صفر، وش في وش، أولاد حريم كريم، ع الزيرو، خمس جولات البطة الصفرا، مندوب مبيعات، بيت الروبي، مستر إكس، تاج.

وجاء إجمالي إيرادات فيلم البعبع على مدار 9 أسابيع عرض بالسينما بأكثر من 43 مليون جنيه، وذلك منذ انطلاق عرضه بالسينما بالتزامن مع موسم أفلام عيد الأضحى 2023، والذي تصدره فيلم بيت الروبي بإجمالي إيرادات تتجاوز126 جنيها.

قصة فيلم البعبع

تدور قصة فيلم البعبع من خلال الشقي سلطان البعبع، الذي تحدث له مفاجآت تدور كلها في يوم واحد، تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك عندما يزوره طفلين يزعمان أنه والدهما، وتطاردهما عصابة خطيرة، ويلتقي مصادفة بفتاة تسعى للسفر للخارج، ليتصاعد الموقف وذلك في إطار كوميدي مليء بالأكشن والتشويق.

أبطال فيلم البعبع

فيلم البعبع بطولة أمير كرارة وياسمين صبري، محمد عبدالرحمن، محمد أنور، باسم سمرة، إنعام سالوسة، رحاب الجمل، محمد عبدالعظيم، الطفل جان رامز، والطفلة تيا حاتم، تأليف إيهاب بليبل، إخراج حسين المنباوي.