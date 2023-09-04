ظهور حالات جديدة لمتحور بيرولا كورونا في الولايات المتحدة

أبلغ المزيد من مسؤولي الصحة في جميع أنحاء الولايات المتحدة، عن ظهور حالات جديدة لمتغير بيرولا كورونا BA.2.86، المتحور الجديد من فيروس كورونا، وذلك بحسب وكالة أسوشيتدبرس، ونقلت الوكالة الأمريكية عن فريق تسلسل الجينوم في مستشفى هيوستن ميثوديست، إنه تم تحديد الحالة الأولى من متحور بيرولا كورونا، في تكساس، حسبما كتب أحد أعضاء الفريق على موقع X، المعروف سابقًا باسم تويتر.

ظهور حالات جديدة من بيرولا كورونا في عدة ولايات أمريكية

كما أكد مدير وزارة الصحة بولاية أوهايو الدكتور بروس فاندرهوف، أنه تم اكتشاف حالة واحدة في ولايته، وبذلك تنضم هذه الولايات إلى ميشيجان ونيويورك وفيرجينيا، وفقًا لمسؤولي الصحة وقاعدة بيانات تسلسل الجينوم العالمية المفتوحة GISAID.

تتبع متغير بيرولا كورونا حول العالم

وبحسب تقرير «أسوشيتدبرس»، يقوم خبراء الصحة العامة حول العالم بتتبع متغير بيرولا كورونا BA.2.86 بسبب العدد الكبير من الطفرات، ونقل التقرير عن الدكتور ويليام شافنر، أستاذ الطب الوقائي والأمراض المعدية في جامعة كاليفورنيا: «لقد بدأ ينتشر هنا في الولايات المتحدة، وكذلك في أجزاء أخرى من العالم، ومن الواضح أنه معدي، مثل كل هذه المتغيرات الفرعية للأوميكرون».

ومن حهة أخرى، نقلت شبكة «إيه بي سي نيوز» عن المركز الطبي بجامعة فاندربيلتبيانا توضيحيا جاء فيه: «كما نعلم جميعًا، فإن فيروسات كوفيد هذه ليست متمركزة في دولة أو أخرى فقط، فهي لا تحتاج إلى جواز سفر، أنها قادرة على الانتشار، ويمكن أن تنتشر بسرعة في جميع أنحاء العالم».

وكانت بيرولا كورونا BA.2.86 هي السلالة التي تم اكتشافها لأول مرة في الدنمارك في 24 يوليو من هذا العام، ومنذ ذلك الحين تم الإبلاغ عنه في كندا وبريطانيا وفرنسا والبرتغال وجنوب أفريقيا، وفقًا لقاعدة بيانات تسلسل الجينوم العالمية المفتوحة GISAID.