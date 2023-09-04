10 معلومات عن متحور «بيرولا».. سريع الانتشار واللقاحات ليست فعالة معه

من وقت لآخر يظهر متحور جديد لفيروس كورونا قد يكون أشد من الفيروس الأصلي أو أقل وطأة، ومن بين هذه المتحورات أوميكرون الذي بدوره تحور أكثر من مرة آخرها ظهور متحور «بيرولا».

بيرولا منتشر في 16 دولة

ويكشف الدكتور محمد فايد، أستاذ علوم الفيروسات، تفاصيل المتحور «بيرولا» خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حديث الأخبار»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، وذلك في النقاط التالية:

- متحور «بيرولا» الجديد أحد متحورات أوميكرون.

- أول حالة ظهرت كانت في الدنمارك يوم 15 أغسطس وبعدها في جنوب أفريقيا، وهو الآن يوجَد في 16 دولة.

- وجدوا تغيراً في البروتين الشوكي للمتحور وشفرات متعددة وهذا يعطي عدة معطيات أنه كثير الطفرات.

- عدم فاعلية اللقاحات المتاحة حاليًا.

- متحور بيرولا سريع الانتشار.

- الموضوع الآن يخضع للدراسة ولم يثبت أنه أشد خطورة وأكثر حدة من متحورات كورونا الماضية.

أعراض المتحور الجديد

- الأعراض تتشابه مع أعراض البرد والإنفلونزا من كحة وصداع مستمر وارتفاع في درجات الحرارة.

- تشمل الأعراض أيضا تكسيراً في الجسم كله بالإضافة لفقدان حاستي الشم والتذوق لدى بعض الحالات.

- كل أسبوع يظهر طفرة متحور جديد.

- الحد من الانتشار يكون بالحظر والإجراءات الوقائية خاصة مع دخول المدارس.