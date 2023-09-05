تنظيم قافلة لتوعية أهالي الشيخ زويد بالقضايا السكانية

شاركت وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد في القافلة السكانية المتكاملة التي نظمها المجلس القومي للسكان بالمحافظة، بحضور عدد من الجهات التنفيذية ومؤسسات المجتمع المدني.

قافلة سكانية بالشيخ زويد

يأتي ذلك فى ضوء تعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، وتوجيهات الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبإشراف العميد اسامة الغندور سكرتير عام المحافظة، وبإرشادات الدكتورة فاطمة الزهراء جيل مدير برنامج تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية بوزارة التنمية المحلية.

وقالت أسماء محمد سلامة مديرة وحدة السكان الفرعية بمدينة الشيخ زويد إن القافلة السكانية نفذت عددًا من الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية بملعب مركز شباب قرية الظهير بمشاركة أعضاء وحدة السكان الفرعية بالشيخ زويد، وفريق من متطوعي برنامج قيم وحياة، ومؤسسة مصر الخير، بجانب توزيع 200 وجبة غذائية على ابناء القرى.

تنظيم حوار مجتمعي بالظهير

وأضافت «سلامة»، أنه تم تنفيذ ندوة وحوار مجتمعي بحضور عدد من القيادات التنفيذية وبمشاركة شباب قرية الظهير من الجنسين حيث تم مناقشة مشكلة الزواج المبكر، الصحة الإنجابية، تنظيم الأسرة، ختان الإناث، وغيرها من المشكلات المتعلقة بالزيادة السكانية.

وأشارت إلى أن الفريق الطبي المرافق للقافلة قدم الخدمة الصحية وأجرى الكشوفات الطبية لأهالي القرية، كما قام بتطعيم الأطفال وصرف العلاج اللازم لهم بشكل مجاني. تم أيضاً تقديم وسائل تنظيم الأسرة للأهالي بشكل مجاني.

من جانبها، صرحت ريم علي يعقوب، مدير وحدة السكان الرئيسية في المحافظة، بأن القافلة تأتي ضمن برنامج «قيم وحياة» والمبادرة الخاصة بمحافظة شمال سيناء بعنوان «بالتعاون نعيش بالسلام وبالقيم نرتقي». وتهدف إلى دعم السكان نفسيا واجتماعيا، والمساهمة في دمج أهالي وأبناء القرى المتضررة ضمن خطة عمل واضحة ومحددة تهدف إلى حل مشكلاتهم الاجتماعية وتطوير مستوى حياتهم.

وقال خالد عبد الحليم المنسق الإعلامي لوحدة السكان الرئيسية بالمحافظة إن القافلة جاءت لخدمة أهالي قرية الظهير في مركز ومدينة الشيخ زويد، وذلك تحت إشراف وحدة السكان الرئيسية في المحافظة، بالتعاون مع وحدة السكان الفرعية في مدينة الشيخ زويد، وبمشاركة مؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال. كانت هذه القافلة تحت إشراف سعيد حسين عرادة، رئيس مركز ومدينة الشيخ زويد، وبمشاركة أعضاء وحدة السكان الفرعية في المدينة، وبتنظيم الشيخ إبراهيم محمود محمد والشيخ محمود فرحات من أمناء إدارة أوقاف الشيخ زويد.

كما شملت المشاركة أيضًا دكتور علي حمدي أبو عالية، مدير الإدارة الصحية في الشيخ زويد، ومحمد أحمد شويطر رئيس قرية الظهير، وناصر سلامة مسلم مدير مركز الشباب في قرية الظهير. بالإضافة إلى محمد عبده سلامه وسلامه مسلم عياش في مركز شباب قرية الظهير. وشملت القافلة أيضًا الفريق الطبي التابع للإدارة الصحية في الشيخ زويد.