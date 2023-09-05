استمرار عمل قافلة طبية مجانية في قرية الشراينة بالمنيا لليوم الثاني على التوالي

واصلت مديرية الصحة بالمنيا، لليوم الثاني على التوالي تنظيم قافلة طبية علاجية مجانية بقرية الشراينة بمركز سمالوط، تنفيذا لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، باستمرار تنظيم سلسلة القوافل الطبية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والوصول إلى المناطق النائية والقرى الأكثر احتياجا وتقديم الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين بالمجان.

نخبة من الأطباء في كافة التخصصات

وقالت الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن القافلة تضم عددا من التخصصات وهي: «الأطفال - الباطنة – الجراحة - الأسنان - الجلدية - القلب والصدر - الرمد- الأنف والأذن».

صرف العلاج للمواطنين بالمجان

وأوضح وكيل صحة المنيا أنه يتم تقديم الخدمات الطبية من إجراء الفحوصات والأشعة اللازمة وصرف العلاج للمواطنين بالمجان وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال العلاج للمستشفيات، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتى ضمن الجهود التى تبذلها وزارة الصحة لتوفير الرعاية الصحية للمواطنين فى نطاق محافظة المنيا.