محافظ شمال سيناء: افتتاح محطتين لتوليد الكهرباء قريبا

قال اللواء دكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، أن المحافظة تشهد طفرة كبيرة في تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية في مختلف مدنها، وفي شتي القطاعات ومن بينها الكهرباء.

وأضاف المحافظ خلال استقباله المهندس سامي عرفه أبو وردة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء في مكتبه بديوان عام المحافظة بمدينة العريش، في حضور العميد أسامه الغندور، سكرتير عام المحافظة، أنه قريبًا سيتم افتتاح محطتين لتوليد الكهرباء إحداهما في الشلاق والأخرى في المساعيد.

إنشاء مولدات كهرباء

وأشار المحافظ إلة موافقة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة على انشاء مولدات في منطقة شرق العريش لتغطية احتياجات وتوسعات المنطقة من مطار العريش والميناء البحري وجامعة العريش.

وأعلن المحافظ أن الكهرباء زادت في شمال سيناء بنسبة 8 أضعاف خلال الفترة الماضية، بسبب المشروعات الضخمة التي تم تنفيذها في قطاع الكهرباء بدعم من القيادة السياسية.

بدوره أكد المهندس سامي عرفه أبو ورده رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء، حرص الشركة على التعاون مع المحافظة في رفع العناء عن المواطنين بشمال سيناء وتقديم كل سبل الدعم لهم من أجل تعمير وتنمية سيناء.

واستعرض أبو وردة ما نفذته الشركة من مشروعات في قطاع الكهرباء مثل إنشاء خطوط جهد متوسط ومنخفض جديدة وإعادة تأهيل كافة شبكات الجهدين بالمحافظة، وتوصيل الكهرباء لقرى الصيادين وزمامات المآخذ ومحطات المياه والآبار والمدارس والتجمعات التنموية والمشاريع القومية بكافة المحافظة.

الانتهاء من إنشاء موزع رفح

وأشار أبو وردة إلى الانتهاء من إنشاء موزع رفح الجديد وتوصيل الكهرباء لكافة المدينة، مؤكدا علي أنه يجري الانتهاء من إنشاء وإعادة تأهيل مدينة العريش كاملة كما تم الانتهاء من إعادة تأهيل عدد كبير من القرى العائدة وإطلاق التيار الكهربائي وجار الانتهاء من باقي القري حيث تعمل بها عدد سبع مجموعات تحت إشراف قطاع المشروعات وقطاع شمال سيناء.