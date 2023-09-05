نصائح شركة الكهرباء لتفادي تلف الأجهزة المنزلية عند تذبذب التيار.. اعرفها

قدمت الشركة القابضة لكهرباء مصر نصائح للمواطنين، لحل مشكلة تذبذب التيار الذي من الممكن أن يتسبب في انهيار الأجهزة الكهربائية المنزلية.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية، أسباب وحل تذبذب التيار الكهربائي، بحسب جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي.

وأوضحت الشركة القابضة لكهرباء مصر، أن مشكلة تذبذب التيار من الممكن أن تتسبب في انهيار الأجهزة الكهربائية في المنزل، وفي العديد من الأحيان تحتاج لإصلاحها، أو تغير قطع الغيار المناسبة لها، وحتى يتجنب المستهلك حدوث أي تلف أو دمار للأجهزة.

أسباب تذبذب التيار بالأجهزة الكهربائية

وأشارت الشركة إلى أنه إذا كانت مشكلة الأحمال الكهربائية الزائدة، في الأجهزة الأكثر سحبًا للتيار الكهربائي مثل الفرن الكهربائي، التكييف، المكواة، والدفاية الكهربائية، فقد يكون السبب أنها موصولة في دائرة كهربائية واحدة، الأمر الذي يسبب حملا على هذه الدائرة ويؤدي إلى تذبذب التيار.

فصل الدوائر الكهربائية في هذه الحالة

وأضافت القابضة لكهرباء مصر، أنه حال كانت الأضواء لديك تخفت عندما تقوم بتشغيل أي جهاز معين، مثل التكييف أو مجفف الشعر، على المستهلك التحقق أولًا إذا إذا كانت الأضواء موصولة على ذات الدائرة الموصول عليها الأجهزة الأخرى، من خلال فحص القاطع الكهربائي المشترك، وعندها سيكون المستهلك بحاجة لفصل الدوائر الكهربائية، وعمل دائرة كهربائية خاصة لكل مجموعة على حدة.

وفي حال كانت الإضاءة تخفت والكهرباء ترتعش، أثناء تشغيل أي جهاز منزلي، فقد يكون المستهلك بحاجة للاستعانة بالمتخصص الكهربائي، لفحص جميع الدوائر الكهربائية في المنزل، ومدى تحمل التوصيلات الكهربائية للأجهزة المنزلية المختلفة.