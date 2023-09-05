وزير الصحة: مصر أقامت مشروعات ضخمة لمواكبة الزيادة السكانية

قال الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان إنَّ مصر أقامت مشروعات ضخمة لمواكبة الزيادة السكانية من خلال القضاء على العشوائيات وإنشاء المدن الجديدة والطرق والمصانع، فضلًا عن التوسع في الرقعة الزراعية، إلى جانب تدشين الجامعات والمدارس، وغيرهم، وكل هذه الاستثمارات وصلت إلى 10 تريليونات جنيه في 10 سنوات فقط، وذلك بخلاف الدعم السلعي الذي وصل إلى 680 مليار جنيه وبرنامج الحماية الاجتماعية الذي وصل لـ169 مليار جنيه.

وأضاف «عبدالغفار»، خلال كلمته خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ الأهم من عدد السكان هي الخصائص السكانية والتركيبة السكانية والعوائد الديمواجرافية، إذ إنَّ هناك دولا يوجد بها مليارات من المواطنين مثل الصين والهند وتحولت هذه القدرة بعد نجاح البرنامج السكاني إلى قدرة اقتصادية إنتاجية حولت هذه الدول إلى قوة عالمية في الاقتصاد العالمي.

وتابع: «الوضع السكاني في مصر وصل إلى 105 ملايين مواطن بالإضافة إلى 10 ملايين ضيف يتمتعون بكل الحقوق الإنتاجية من تعليم وصحة ومرافق... وغيره مثل المصريين تمامًا»، موضحًا أنَّ التركيبة السكانية تعني تكوين السكان، فمثلًا السكان في مصر يمكن أن يكونوا منتجين ومتعلمين وأصحاء يضيفون إلى الاقتصاد القومي وهذا ما يتمّ السعي إليه وما نتمناه كدولة.