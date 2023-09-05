تراجعات كبيرة في أسعار الذهب العالمية.. اعرف السبب

تراجعت أسعار الذهب العالمية، اليوم، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي، رغم أنّ التداول كان هادئًا إلى حد ما، مع بحث الأسواق عن المزيد من الإشارات عن اتجاه مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن السياسة النقدية، بعد توقف أسعار الفائدة المتوقع على نطاق واسع هذا الشهر، وفق موقع «إنفيستينج».

وانخفضت أسعار العقود الآجلة للذهب بنسبة 0.1%، لتسجل في البورصة العالمية 1962 دولارا للأوقية، كما هبطت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.08% إلى 1936 دولارا للأوقية، وجاء ذلك نتيجة ارتفاع مؤشر الدولار بنسبة 0.3% إلى 104.367 نقطة.

الذهب ينهي أمس على انخفاض

وكان الذهب قد اتجه خلال نهاية التعاملات أمس نحو تسجيل انخفاض طفيف مدعوما بتراجع طفيف في الدولار.

وأشارت بعض التقارير إلى أنّه من المرجح أنّ الفيدرالي الأمريكي قد يوقف رفع أسعار الفائدة، خاصة بعد قفزة في معدل البطالة في أمريكا ونمو معتدل للأجور يشير إلى أن ظروف سوق العمل آخذة في التحسن.

رفع الفائدة سيحد من ارتفاع الذهب

ولفت المحللين، إلى أنّ احتمال بقاء أسعار الفائدة الأمريكية أعلى لفترة أطول سيحد ارتفاع أسعار الذهب ويوجهه للانخفاض، وإذا شهد الاقتصاد الأمريكي هبوطًا سلسًا، فهناك احتمال لمزيد من الهبوط في الذهب.