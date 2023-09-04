انخفاض جديد في أسعار الذهب.. بكم عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب للمرة الأولى اليوم، في منتصف التعاملات الصباحية، مقارنًة بأسعار افتتاح التعاملات، وفق تقارير بورصات تداول الذهب وأسعار الصاغة، وشركة «جولد بيليون» لتداول الذهب، والشعبة العامة للذهب.

وسجل الجرام عيار 21 الأكثر تداولا انخفاضًا بمقدار 5 جنيهات مرة أخرى، إذ وصل سعر الجرام إلى نحو 2210 جنيهات، مقابل 2215 جنيها في بداية التعاملات الصباحية اليوم.

أسعار الذهب اليوم

وجاءت أسعار الذهب في محلات الصاغة الآن، عند مستوى 2526 جنيها للجرام عيار 24 الأكثر نقاءً، الذي يستخدم في صناعة السبائك، وسجل عيار 21 سعر 2210 جنيهات، وعيار 18 بسعر 1894 جنيها، بينما سجل الجنيه الذهب 17 ألفًا و680 جنيها.