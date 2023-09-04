تراجع أسعار الذهب للمرة الثانية خلال تعاملات اليوم.. كم يبلغ عيار 21؟

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين في مصر بنحو 10 جنيهات، حيث انخفضت الأسعار مرتين في منتصف التعاملات فقد بلغت قيمة التراجع في المرة الأولى 5 جنيهات وهبطت الأسعار مرة أخرى الآن بقيمة 5 جنيهات، ليصل إجمالي تراجع أسعار الذهب اليوم 10 جنيهات داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وأوضحت الشعبة أن سعر جرام الذهب عيار 21 يسجل الآن 2205 جنيهات للشراء بعد أن وصل إلى 2210 جنيهات فيما يسجل سعر جرام الذهب عيار 24 داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 2520 جنيها للشراء بدلا من 2526 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

كما وصل سعر جرام الذهب عيار 18 في منتصف تعاملات اليوم إلى 1890 بعد أن سجل 1894 جينها أما سعر جرام الذهب عيار 12 يبلغ الآن 1260 جنيها للشراء كما وصل سعر جرام الذهب عيار 14 في محلات الصاغة 1470 جنيها.

فيما تراجع سعر جنيه الذهب اليوم الاثنين للمرة الثانية خلال منتصف التعاملات ليسجل الآن 17640 جينها بعد أن وصل إلى 17680 جينها كما يبلغ سعر الأونصة داخل محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة 78372 جنيها.