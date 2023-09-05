أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر.. بكم عيار 21؟

يتابع قطاع كبير من المواطنين أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر، والتي تشهد تغيرا لحظيا على مدار اليوم، وأبرزها عيار 21 الأكثر انتشارا وشيوعا داخل الأسواق المصرية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

وتستعرض «الوطن» أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر ببداية التعاملات الصباحية، وبينها عيار 21 و18، حسب آخر تحديث لبيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية.

ولم تتغير أسعار الذهب في مصر منذ نهاية تعاملات أمس، حسب آخر تحديث من بيانات بورصة الذهب وشعبة الذهب بالغرفة التجارية في محلات الصاغة ببداية التعاملات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وشهد سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء، استقرارا خلال التعاملات الصباحية، وسجل 2205 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويأتي هذا عقب انخفاضه أمس بقيمة 15 جنيها، ويعد هو الأكثر انتشارا للشراء في مصر خاصة الصعيد، كما يعد أقل مصنعية من عيار 18.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم، في التعاملات الصباحية 2520 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية، ويعد عيار 24 الأكثر نقاوة والمستخدم فقط في صناعة السبائك لأنه يعتبر ذهب خالص.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم، في التعاملات الصباحية بـ1890 جنيها للشراء قبل إضافة الضريبة والمصنعية.

سعر الجنيه الذهب

من بين أسعار الذهب اليوم في مصر التي تلقى رواجا بالنسبة للراغبين في الادخار وحفظ أموالهم هو الجنيه الذهب، وجاء سعره بـ17 ألفًا و640 جنيها.