أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 5-9-2023 في مصر.. استقرار ملحوظ

سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في مصر هدوءً ملحوظا، داخل محلات الصاغة بدون مصنعية، بعد أن تراجعت أمس الاثنين في منتصف التعاملات بنحو 10 جنيهات بالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا، ليسجل في بداية تعاملات اليوم 2205 جنيها، وفقا لبيانات الشعبة العامة للذهب والمجوهرات.

سعر جرام الذهب عيار 18

وأوضحت الشعبة أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، في مصر، حيث يبلغ سعر جرام الذهب عيار 24 في بداية التعاملات الصباحية 2520 جنيها للشراء، أما سعر جرام الذهب عيار 18 يسجل 1890 جنيها.

أسعار الذهب في مصر

ووصل سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم الثلاثاء إلى 1470 جنيها، وبالنسبة لسعر جرام الذهب عيار 12 في محلات الصاغة بدون مصنعية وضريبة يسجل 1260 جنيها، بينما يسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولا 2205 جنيها.

سعر جنيه الذهب

وعن سعر جنيه الذهب في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء، فسجل استقرار ملحوظا منذ ختام تعاملات أمس الاثنين ليبلغ 17640 جنيها، كما يبلغ سعر الأونصة 78372 جنيها.