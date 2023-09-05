ورشة لتدريب العاملين بالمدارس في الإسكندرية على المفاهيم الصحية والتربوية

عقدت وحدة السكان ولجنة حماية الطفل وبرنامج التوعية بالتربية الإيجابية تحت إشراف اللواء محمد عبد الله سحلول رئيس حي المنتزة أول، ورئيس اللجنة الفرعية لحماية الطفل وبإشراف رئيس وحدة حماية الطفل بالحي، دورة تدريبية للأخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس للتدريب على المفاهيم الصحية والتربوية الصحيحة.

نشر المفاهيم الصحيحة

وقال اللواء محمد عبدالله سحلول رئيس حي المنتزة أول بالإسكندرية في تصريحات لـ«الوطن»، إنه في إطار التعاون بين وزارة والصحة والسكان وهيئة اليونسيف وإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشئون الصحية، وتم بدء تنفيذ برنامج التوعية بالتربية الإيجابية لمواكبة التوجهات السياسية وتطبيقا لأهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030 لنشر مفاهيم صحية وتربوية صحيحة بين المواطنين لبناء أسر قوية ومجتمع متقدم.

تدريب 25 شخصا

وأشار «سحلول» إلى أن هذا التدريب من خلال سلسلة تدريبات متتالية بقاعة الاجتماعات بديوان عام حي المنتزة أول لفئة مستهدفة أولية بعدد 25 من الإخصائيين النفسيين والاجتماعيين بالمدارس، وقام بالتدريب الدكتورة عبير عبدالله السيد مسؤولة الإعلام والتدريب بإدارة الإعلام والتربية السكانية بمديرية الشؤون الصحية تحت إشراف وتنسيق الدكتورة مسؤول وحدة السكان ورئيس وحدة حماية الطفل وإشراف إدارة منتزة أول التعليمية برئاسة شريف فتحي مدير عام إدارة المنتزة التعليمية.