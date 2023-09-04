وكيل «صحة القليوبية»: مريض الطوارئ خط أحمر ولا مساس بمجانية الخدمات

أجرى الدكتور حمودة عيد الجزار، وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، برفقته الدكتور وليد عبد المقصود وكيل المديرية، والدكتور محمد جمال مدير إدارة المستشفيات بالمديرية زيارة اليوم إلى مستشفى صدر 23 يوليو التابعة لإدارة الخانكة، حيث تفقد والفريق المرافق له جميع أقسام المستشفى، وبدأ بزيارة الاستقبال والطوارئ للاطمئنان على تواجد الفريق الطبي، والتأكد من توافر الأدوية وكل المستلزمات.

عدم المساس بمجانية خدمات الطوارئ

أكد وكيل وزارة الصحة بالقليوبية خلال الجولة على عدم المساس بمجانية خدمات الطوارئ وأن مريض الطوارئ خط أحمر تماماً، وأن جميع الخدمات تُقَدم لمرضى الطوارئ بالمجان، بما فيها الأشعة والتحاليل الطبية.

توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية

كما تفقد وكيل الوزارة العيادات المسائية والمعمل والأشعة، وكذلك العمليات والرعاية المركزة والصيدليات، واطمأنوا على حُسن سير العمل بها، وعلى توافر كل الأدوية والمستلزمات الطبية، وأوصى بترتيب وتنظيم كل الصيدليات.

كما تفقد أيضًا فناء المستشفى، وتابع أعمال التطوير الجاري ضمن خطة الدولة لتطوير المستشفيات.

الالتزام بمعايير مكافحة العدوى

وخلال الزيارة، أكد ضرورة الالتزام بمعايير مكافحة العدوى واتباع معايير الجودة داخل المستشفى استعداداً للتسجيل في الاعتماد، ومن ثَم دخول المستشفى ضمن مشروع التأمين الصحي الشامل.

أعرب الدكتور وكيل الوزارة عن خالص شكره وامتنانه وتقديره عن الجهد المبذول من قِبل الدولة، كما تقدم بخالص شكره لمحافظ القليوبية عن التعاون المثمر من أجل الانتهاء من تطوير المستشفى.

وأعرب أيضا عن خالص شكره وتقديره للدكتور محمد الخولي مدير المستشفى، والفريق المعاون له، وجميع العاملين بالمستشفى على الجهد المبذول، محفزًا إياهم ببذل المزيد من الجهد لتقديم أفضل خدمة للمواطنين.