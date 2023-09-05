فيضانات إسبانيا تقتل 3 أشخاص وتوقف خطوط المترو.. وإعلان التأهب (فيديو)

ضربت فيضانات إسبانيا البلاد وتسببت في مصرع 3 أشخاص على الأقل وفقدان 3 آخرين، فضًلا عن أضرار جسيمة سببتها الفيضانات، كما دخلت المياه إلى داخل عربة مترو الانفاق وأثارت قلق الركاب، بحسب ما ذكرته وكالة «رويترز».

فيضانات إسبانيا توقف العديد من خطوط مترو مدريد

وتوقفت خدمة العديد من خطوط مترو مدريد بسبب تراكم المياه الناجم عن فيضانات إسبانيا، وتم تعليق أكثر من خط، وفي نهاية المطاف تم إغلاق الخدمة بالكامل، كما حدثت تعقيدات كبيرة في جدول القطارات للمسافات المتوسطة والطويلة نتيجة الفيضانات التي ضربت مناطق مختلفة في المنطقة.

وبحسب التقرير، تراجعت آثار المنخفض الجوي المعزول المعروف باسم «دانا» الذي تأثرت به مناطق واسعة بالبلاد في الساعات القليلة الماضية، وقد تسبب هذا المنخفض في هطول أمطار غزيرة وحدوث فيضانات إسبانيا، التي أسفرت عن وقوع ثلاثة ضحايا وثلاثة مفقودين، إضافة إلى حدوث العديد من الحوادث بسبب انهيار الطرق وغمر المنازل جراء فيضانات الأنهار، كما أثرت هذه الأحوال الجوية السيئة على حركة المرور والنقل في المنطقة.

العثور على الـ3 جثث جراء فيضانات إسبانيا

وعُثر على جثة رجل يبلغ من العمر 20 عامًا داخل مصعد في منطقة كاساربيوس ديل مونتي، كما تم العثور على جثة رجل يبلغ من العمر 50 عاما في مجري مائي في كامارينا، والجثة الأخيرة كانت على الطريق السريع «A-40» في بلدية برجاس.

وتمت إدارة مركز الطوارئ في منطقة مدريد لـ2157 حادثًا ناجمة عن العاصفة، وتم تدخل رجال الإطفاء في 1390 حادثًا، بالإضافة إلى ذلك، تظل مناطق أخرى في البلاد مثل كاستيا لا مانشا وكاستيلا وليون وإقليم الباسك ولاريوخا في حالة تأهب أصفر بسبب الأمطار.