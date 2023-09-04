فيضانات إسبانيا تحبس 3 ملايين شخص في المنازل.. وإعلان التأهب (فيديو)

تسببت العاصفة «دانا» في هطول أمطار غزيرة في إسبانيا، خلال الساعات الماضية، مما تسببت في حدوث فيضانات بكل أنحاء البلاد، مع توقعات الأرصاد الجوية باستمرار الطقس العاصف، اليوم الاثنين، حيث أصدرت أعلى تنبيهات الإنذار باللون الأحمر في مناطق مدريد وتوليدو وقادس.

فيضانات إسبانيا تجبر المواطنين على البقاء داخل المنازل

ودعا عمدة مدريد البالغ عدد سكانها 3.2 مليون نسمة، خوسيه لويس مارتينيز ألميدا، المواطنين إلى البقاء في منازلهم بسبب الأمطار الغزيرة، وأغلقت إسبانيا خدمات السكك الحديدية، وأجلّت مباراة لكرة القدم في الدوري الإسباني، ونصحت الآلاف من السكان بالبقاء في منازلهم، حيث تسببت الأمطار المتواصلة في حدوث فيضانات مفاجئة في مدينة مدريد وما حولها.

وأصدرت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، تنبيهات حمراء تشير إلى خطر شديد محتمل في منطقة مدريد ومقاطعة توليدو ومدينة قادس، وقالت إن ما يصل إلى 120 لترا لكل متر مربع من الأمطار قد تهطل على مدى 12 ساعة في مدريد.

فيضانا إسبانيا

وتأثرت المناطق الساحلية في مدن قادس وتاراجونا وكاستيلو بشكل خاص بالفيضانات الناجمة عن الأمطار الغزيرة جراء عاصفة دانا.

وفي مقاطعة كاستيلو الشرقية، أدت الفيضانات إلى قيام رجال الإطفاء بإنقاذ رجل محاصر في سيارته، إذ كانت محاطة بمياه الفيضانات.

ودعت السلطات الاسبانية، المواطنين بضرورة بتجنب الرحلات غير الضرورية في مدينة ألكانار، شمال شرق تاراغونا، حيث سقط 215 لترًا لكل متر مربع من الأمطار خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقًا لتقارير «ال بي بي سي» البريطانية.

وتأتي توقعات هطول الأمطار الغزيرة، بعد أن عانت إسبانيا من موجة حارة شديدة ودرجات حرارة مرتفعة باستمرار في أغسطس، وهو ما كان عليه الحال أيضًا في معظم أنحاء جنوب أوروبا.