مشاهد تحبس الأنفاس.. حرائق الغابات تحول سماء إسبانيا للون البرتقالي

ساهمت درجات الحرارة المرتفعة، والطقس الجاف، في نشوب حرائق غابات شديدة بشكل غير عادي في أوروبا هذا الصيف، إذ أجبرت حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة تينيريفي الإسبانية عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم، مع اشتعال النيران في شمال الجزيرة التي باتت خارجة عن السيطرة.

حرائق غابات إسبانيا تجبر الآلاف على الفرار

وأجبرت حرائق غابات إسبانيا، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، ويكافح رجال الإطفاء يوم الاثنين لتهدئة الحرائق التي بدأت منذ 6 أيام، حيث أضاءت النيران البرتقالية سماء البلاد على سفوح التلال فوق أضواء المناطق المأهولة، بينما تصاعد الدخان الأسود الكثيف في الهواء.

حرائق غابات إسبانيا

وصرحت وكالة الأرصاد الجوية الوطنية، بأن موجة حر جديدة ستكتسح البر الرئيسي لإسبانيا يوم الإثنين، مما يزيد من مخاطر اندلاع حرائق الغابات هناك.

وقال الرئيس الإقليمي لجزر الكناري، فرناندو كلافيجو، اليوم الاثنين، إن الشرطة أكدت اندلاع حريق هائل في جزيرة تينيريفي السياحية الإسبانية عن عمد، مضيفا أن الشرطة فتحت ثلاثة خطوط للتحقيق لكنها لم تذكر ما إذا كانت هناك أي اعتقالات.

ودمرت حرائق الغابات، التي اندلعت ليلة الثلاثاء الماضي، نحو 12800 هكتار من الغابات داخل الحديقة الوطنية المحيطة ببركان تيد، وهي أعلى قمة في إسبانيا، وأعاقت الجهود المبذولة لإخمادها التضاريس الصعبة المكونة من الوديان والمنحدرات الشديدة، بالإضافة إلي الموجة الحارة الأخيرة التي تركت عظام غابات الصنوبر جافة.