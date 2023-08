مشاهد تحبس الأنفاس.. حرائق الغابات تحول سماء إسبانيا للون البرتقالي

ساهمت درجات الحرارة المرتفعة، والطقس الجاف، في نشوب حرائق غابات شديدة بشكل غير عادي في أوروبا هذا الصيف، إذ أجبرت حرائق الغابات التي اندلعت في جزيرة تينيريفي الإسبانية عشرات الآلاف من الأشخاص على الفرار من منازلهم، مع اشتعال النيران في شمال الجزيرة التي باتت خارجة عن السيطرة.

وأجبرت حرائق غابات إسبانيا، في جزيرة تينيريفي الإسبانية، آلاف الأشخاص على الفرار من منازلهم، ويكافح رجال الإطفاء يوم الاثنين لتهدئة الحرائق التي بدأت منذ 6 أيام، حيث أضاءت النيران البرتقالية سماء البلاد على سفوح التلال فوق أضواء المناطق المأهولة، بينما تصاعد الدخان الأسود الكثيف في الهواء.

