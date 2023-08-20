إسبانيا تواجه أسوأ موجة حرائق.. فرار الآلاف من منازلهم في تينيريفي

أعلنت السلطات المحلية في إسبانيا، أن البلاد تواجه أسوأ موجة حرائق للغابات في تاريخها، وعدم قدرتها على السيطرة على حريق الغابات في جزيرة تينيريفي، ما أجبر الآلاف على الفرار من منازلهم، بسبب الطقس الحار والجاف والرياح القوية.

عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن

وقالت خدمات الطوارئ، اليوم الأحد، إن عشر بلدات تضررت من الحريق حتى الآن، رغم إخلاء 11 بلدة في إجراء احترازي، ولم تتأثر أي مناطق سياحية رئيسية بالحريق حتى الآن، حسب ما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، نقلًا عن وكالة «رويترز».

وصدرت أوامر بإجلاء السكان، بسبب الأحوال الجوية السيئة خلال الليل.

اندلع الحريق، الأربعاء الماضي، في حديقة وطنية جبلية بمحيط جبل تيده البركاني، أعلى قمة في إسبانيا.

تضرر أكثر من 20 ألف فدان

وتضرر أكثر من 20 ألف فدان حتى الآن، بسبب الحريق في منطقة محيطها 70 كيلومترًا، لكن المناطق السياحية الشهيرة في تينيريفي لم تتأثر، ويعمل المطاران هناك بشكل طبيعي.