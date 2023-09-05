السيسي: يجب تثبيت عدد المواليد عند 400 ألف طفل لمدة 20 سنة

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إنّه يجب تثبيت معدل المواليد في مصر عند 400 ألف مولود سنويًا لمدة 20 سنة، وذلك من أجل تعويض العجز الناجم عن السبعين سنة الماضية، مضيفًا أنَّ الإيرانيين والأتراك والصينيين فعلوا ذلك.

يمكننا تنفيذ تجربة الصين بشأن تنظيم الأسرة في مصر

وأشار الرئيس السيسي، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، الذي تستضيفه العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعايته وبحضوره، إلى أنَّ برنامج تنظيم الأسرة في الصين بدأ تقريبا في عام 1968، وفي عام 2017 أطلقت الصين مرة أخرى برنامجًا لحرية إنجاب أكثر من طفل بعدما حققوا نجاحًا في برنامج تنظيم الأسرة، وفي السنة الماضية ولأول مرة في تاريخ الصين الحديث يحدث تراجع في عدد السكان، ونحن يمكننا تنفيذ مثل هذا البرنامج».

الإنجاب حرية يجب تنظيمها حتى لا تتسب في كارثة للدولة

وتابع رئيس الجمهورية: «الإنجاب حرية، ولكن إن لم ننظم هذه الحرية قد تتسبب كارثة للدولة، لأن الدولة تدفع الثمن في النهاية»، مواصلًا حديثه بقوله : «أتحدث عن المواطن المصري، الذي يعلم أن عدد السكان كبير، ويقول في نفسه: مجتش عليا لو خلفت أكثر من 3 أو 4 أفراد، ولا يرى تأثير ذلك على أسرته الصغيرة وعلى البلد أيضًا».