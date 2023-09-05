«الشباب والرياضة» تنظم رحلة إلى الغردقة مدتها 4 ليال.. اعرف الشروط والتكاليف

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، ممثلة في الإدارة المركزية لتنمية الشباب، والإدارة العامة للبرامج الثقافية والفنية، عن بدء الحجز في الفوج الخامس من رحلات «اعرف بلدك» لمدينة الغردقة ضمن مبادرة صيف شبابنا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، تفاصيل الرحلة وموعد إنطلاقها ومدتها، والمحافظات المستهدفة، بحسب ما أوضحت وزارة الشباب والرياضة على صفحتها بموقع التواصل «فيس بوك».

تفاصيل رحلة وزارة الشباب لمدينة الغردقة

- يتمّ تنظيم الرحلة خلال الفترة من 12 وحتى 16 سبتمبر.

- الفئات المستهدفة: الشباب من محافظات كفر الشيخ والبحيرة فقط.

- مدة الفوج 5 أيام بـ4 ليال.

- المرحلة العمرية: من 18 إلى 40 سنة.

- قيمة الاشتراك:٩٠٠ جنيه من كل مشارك ولإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بالغردقة، والإستقبال على وجبة الغداء والتسكين بغرف رباعية.

كيفية الاشتراك في رحلة وزارة الشباب للغردقة

أوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه يتوجب على راغبي الاشتراك في الرحلة إلى مدينة الغردقة، التسجيل من خلال الرابط الإلكتروني. التالي: https://www.emys.app/youth/trip_public.

ولفتت الوزارة إلى أنه يتم الحجز وسداد قيمة الإشتراك من خلال منظومة الدفع الإلكتروني «فيزا كارت»، وأولوية المشاركة في الرحلة بأسبقية الدفع.

شروط الاشتراك فى رحلة وزارة الشباب للغردقة

- ممنوع نهائيا اصطحاب الأطفال أو الأسر أو الحيوانات الأليفة.

- يمنع التدخين نهائياً في أماكن الإقامة ووسائل الانتقالات والمزارات السياحية.

- التجمع الساعة الخامسة صباحا أمام مقر مديريات الشباب والرياضة بمحافظتي كفر الشيخ والبحيرة.

- حال عدم صحة البيانات أو مخالفة تعليمات هيئة الإشراف أو ظهور مخالفات يتم مغادرة المشارك فورا دون استرداد مبلغ الاشتراك.

- يمنع التبديل نهائيا أو استرداد المبلغ بعد السداد.

- يتحمل المشاركون قيمة البرنامج السياحي والوزارة غير مسؤلة عنه.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة أنه سيتم تنفيذ جولات حرة ضمن برنامج الرحلة، ويحق للمشرف إجراء أي تعديل أو تغيير في البرنامج السياحي الذي يتم الاتفاق عليه وفقاً لأي ظروف طارئة، والمشاركون مسئولين مسؤلية تامة عن سلامتهم دون أدنى مسؤلية على الوزارة.