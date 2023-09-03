مطار الغردقة يستقبل 141 رحلة طيران تقل آلاف السياح

يبدأ مطار الغردقة الدولي، اليوم الأحد، استقبال 141 رحلة طيران سياحية قادمة من مطارات أوروبا تقل آلاف السياح من مختلف الجنسيات، وسط إجراءات وقائية واحترازية وأمنية مشددة.

فنادق الغردقة تستقبل آلاف السياح

وكشف سامح جمعة، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، في تصريحات لـ«الوطن»، أن فرقًا من العلاقات العامة ستكون في استقبال السياح للعمل على راحتهم، وإنهاء إجراءات الوصول، والنقل، والتسكين بالفنادق.

وأشار جمعة إلى استعدادات فنادق الغردقة لاستقبال حوالي 28 ألف سائح من جنسيات أوروبية مختلفة، من ألمانيا، وبولندا، والتشكيك، وإيطاليا، وهولندا، وسويسرا، وبلجيكا بالورود ومشروبات الضيافة.

مهرجانات وحفلات على شواطئ الغردقة

وأضاف أن هناك برامج ترفيهية واستعراضية وحفلات على شواطئ الغردقة بصفة يومية لتنشيط السياحة وإدخال السعادة، والبهجة، والسرور على السائحين.