توافد آلاف المصطافين على شواطئ الغردقة قبل وداع فصل الصيف

توافد آلاف المصطافين على الشواطئ العامة بالغردقة، اليوم السبت، تزامنا مع آخر شهور المصيف، وقبل وداع فصل الصيف في 21 سبتمبر الجاري، إذ فتحت الشواطئ العامة أبوابها للمصطافين من الساعة الثامنة صباحا، وتعمل بكامل طاقتها الاستيعابية.

استعدادات الشواطئ لاستقبال المصطافين

وكشف أشرف فؤاد، مدير شواطئ العائلات بالغردقة، في تصريحات لـ«الوطن»، عن استعدادات تأمين آلاف المصطافين على الشواطئ، من خلال نشر فرق الإنقاذ منذ الصباح وحتى موعد إغلاق الشواطئ بالتنسيق مع جمعية الإنقاذ البحري وغرفة الغوص، وتخصيص سيارة إسعاف لكل شاطئ على مدار اليوم، بالتنسيق مع مرفق إسعاف الغردقة.

سعر تذكرة شواطئ العائلات بالغردقة

وأشار «فؤاد» إلى أن شواطئ العائلات تستقبل آلاف المصطافين يوميا في فصل الصيف تحت إشراف محافظة البحر الأحمر، والدخول مجانا للأعضاء ورسم الدخول لغير الأعضاء يتراوح بين 10 جنيهات و50 جنيها.

فيما أكد عصام علي، الخبير السياحي بالبحر الأحمر، أن الغردقة شهدت نسبة إشغالات مرتفعة خلال فصل الصيف، وأعلنت عدة فنادق أنها كاملة العدد، حيث تضم الغردقة عشرات الشواطئ العامة والخاصة، وأكثر من 170 فندقا ومنتجعا سياحيا، وتجاوزت نسبة الإشغالات 95%.