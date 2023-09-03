مواعيد الكشف الطبي بكليات جامعة جنوب الوادي فرع الغردقة للطلاب الجدد

كشف الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي لشئون فرع البحر الأحمر، عن موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد للعام الدراسي الجديد بكليات فرع الغردقة وهي «الحاسبات والذكاء الاصطناعي والتربية» تحت إشراف الدكتور أحمد عكاوي رئيس جامعة جنوب الوادي.

موعد الكشف الطبي لطلبة كلية الألسن جنوب الوادي فرع الغردقة

وكشف الدكتور محفوظ عبد الستار نائب رئيس جامعة جنوب الوادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن موعد الكشف الطبي للطلبة الجدد بكلية الألسن فرع الغردقة الأحد المقبل، في مقر كلية التربية بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

موعد الكشف الطبي لطلبة كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي بالغردقة

موعد الكشف الطبي لطلبة الجدد لكلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي جامعة جنوب الوادي لفرع الغردقة الاثنين المقبل، في مقر كلية التربية بمنطقة الأحياء شمال مدينة الغردقة.

موعد الكشف الطبي لكلية تربية جامعة جنوب الوادي لفرع الغردقة

موعد الكشف الطبي والمقابلة الشخصية للطلاب الجدد لكلية تربية جامعة جنوب الوادي لفرع الغردقة يبدأ الساعة 9 صباحا يوم 11 شهر سبتمبر الجاري لشعبة الطفولة، 14 سبتمبر للتعليم العام، و17 سبتمبر للتعليم الأساسي.