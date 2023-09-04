«مستثمرو السياحة»: زيادة الحركة الوافدة إلى الغردقة من أوروبا الشرقية

قال محمد فلا، عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إنّ نسب إشغال فنادق الغردقة خلال الأسبوع الأول من شهر سبتمبر الجاري، تراوحت ما بين 75 إلى 80%، لافتا إلى أنّ ألمانيا لا زالت تحتل المركز الأول كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مدن البحر الأحمر السياحية، ولاسيما الغردقة ومرسى علم منذ بداية العام الحالى وحتى الآن، موضحا أنّ نسب إشغال فنادق الغردقة ستتراجع نسبيا بداية من الشهر المقبل.

%30 زيادة في أعداد السياح الوافدين للغردقة خلال الصيف

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ هناك انتعاشة في الحركة السياحية الوافدة للغردقة خلال الموسم السياحي الصيفي من دول أوروبا الشرقية، وتحديدا القادمين من كل بولندا والتشيك والمجر، لافتا إلى أن تلك الدول احتلت المركز الثاني في إرسال السياح إلى الغردقة بعد ألمانيا خلال فصل الصيف الحالي، مشيرا إلى أنّ الحركة السياحية التي استقبلتها الغردقة خلال فصل الصيف الجاري كانت أعلى بنحو 30% عن التي استقبلتها خلال ذات الفترة من العام الماضى.

الحركة السياحية الوافدة من روسيا

وأشار عضو جمعية مستثمرو السياحة بالبحر الأحمر، إلى عدم وجود طاقة جوية كافية لنقل السياح الروس إلى مصر بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية، وبالتالي قلة عدد الوافدين من السياح الروس وعدم تحقيق الأرقام التي كان يستهدفها القطاع السياحى المصرى، موضحا أن حل مشكلة الطيران بين مصر وروسيا ستصل بأعداد السياح الروس الوافدين لمصر إلى أرقام غير مسبوقة.