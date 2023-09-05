في اليوم العالمي للعمل الخيري.. تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي لأهالي بني سويف

شهدت محافظة بني سويف إقامة احتفالية كبرى بالتزامن مع اليوم العالمي للعمل الخيري، وشهدت تسليم 200 مشروع تمكين اقتصادي، وتوزيع 1000 كرتونة مواد غذائية، و2 طن من اللحوم، علي الفئات الأولي بالرعاية من أبناء المحافظة ضمن مبادرة 600 ألف باب رزق.

1200 مشروع اقتصادي لأهالي بني سويف

اقيمت الاحتفالية تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي، ونظمتها مؤسسة حياة كريمة وجمعية الأورمان الخيرية، بالتعاون مع مؤسسة أبوهشيمة الخير، وجاءت الاحتفالية تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وتماشياً مع بروتوكول التعاون المٌبرم بين المؤسسات الثلاث في شهر يونيو الماضي، والذي يهدف إلي تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، وتمكينهم اقتصادياً، من خلال تسليمهم 1200 مشروع اقتصادى، وتقديم دعم غذائي بنحو 20 طن من اللحوم، و 18 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظة بنى سويف على مدار ستة أشهر.

حضر الإحتفالية الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، ومروة فخري المدير التنفيذي لمؤسسة حياة كريمة، والنائب أحمد أبو هشيمة، واللواء ممدوح شعبان مدير عام جمعية الأورمان، بجانب عدد من متطوعي التحالف.

دور التحالف الوطني في تخفيف الأعباء عن المواطنين

يأتى هذا التعاون بين المؤسسات الثلاث ضمن خطة المؤسسات المجتمعية تحت مظلة التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى، لتخفيف الأعباء عن المواطنين الأكثر احتياجآ بمختلف محافظات الجمهورية، علاوة على توفير قاعدة بيانات دقيقة، توفر للمؤسسات ضمان توصيل الخدمة والدعم للمستحقين، فضلا عن مشروعات التمكين الاقتصادي كواحد من الأهداف التى تعمل عليها المؤسسات، والتي تستهدف تحويل المواطن من مستهلك إلى منتج، وإتاحة مشروعات توفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، سعيًا لتوفير الحياة الكريمة.

يُذكر أن التحالف الوطني للعمل الأهلى التنموي إنطلق في شهر مارس لعام 2022 بمشاركة وعضوية كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموي في مصر، حيث يضم 34 جمعية ومؤسسة أهلية وكيانات خدمية وتنموية، ويستهدف دعم الأسر الأكثر احتياجًا، ومساندة الجهود الحكومية في تخفيف الأعباء عن المواطنين.