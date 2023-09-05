تحصيل فاتورة الغاز الطبيعي يبدأ غدا.. 13 طريقة للدفع الإلكتروني

قالت شركة الخدمات البترولية «بتروتريد»، إن تحصيل قيمة فواتير الغاز الطبيعي من المستهلكين يبدأ غدا الأربعاء، ويستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وأضافت الشركة عبر موقعها الإلكتروني على الإنترنت، أنها أتاحت العديد من الطرق للمواطنين لتسديد قيمة فاتورة الغاز الطبيعي للمنازل، مؤكدة أنها تسعى لزيادة الميكنة والتحول الرقمي في أعمالها وخدماتها.

موعد بدء الدفع لفواتير الغاز الطبيعي

بدأت الشركة في تلقي قراءات الغاز الطبيعي منذ بداية شهر سبتمبر، وتستمر في تلقي القراءات حتى 20 من الشهر الجاري، وبالتزامن تبدأ الشركة عملية تحصيل قيمة فاتورة الغاز عن شهر أغسطس غدا الأربعاء الموافق 6 سبتمبر، وتنتهي مهلة التحصيل يوم 30 سبتمبر 2023، حيث توفر الشركة مدة زمنية كبيرة وكافية لدفع الفاتورة دون نسيانها.

طرق دفع فاتورة الغاز الطبيعي

تتمثل طرق الدفع التي أتاحتها الشركة للمواطنين المستفيدين من خدمة الغاز الطبيعي في الآتي:

1 – من خلال تطبيق الموبايل والرابط موجود على الموقع الإلكتروني أيضًا «بتروميتر» أحدث طريقة لتسجيل القراءة الشهرية لاستهلاك الغاز الطبيعي.

2 – الدخول على الموقع الإلكتروني لشركة «بتروتريد» www.petrotrade.com.eg، ويمكن من خلاله تسجيل القراءة الخاصة بعداد الغاز الطبيعي.

3 – يمكن الدفع لمُحصِّل الشركة لتسجيلها فورياً على ماكينة الـ POS أثناء تحصيل الفاتورة في المناطق المُفعَّل بها الخدمة.

4 – الدفع عن طريق تطبيق محفظة فون كاش البنك الأهلي أو تطبيق محفظة BM walt بنك مصر.

5 – من خلال تطبيق موبايل ماي فوري، ويمكنكم تحميل التطبيق من المتجر الملائم لهاتفك المحمول.

6 – من تطبيق موبايل جوميا.

7 – من خلال مكاتب البريد المصري.

8 – من خلال كافة منافذ شركات التحصيل الإلكتروني المنتشرة في أنحاء الجمهورية «فوري ـ مصاري ـ أمان ـ بي ـ خدماتي ـ ضامن».

9 – من خلال ماكينات الصرف الآلي لبنك مصر و بنك بلوم و بنك الأهلي المتحد.

10 – عن طريق رقم التليفون الأرضي لكل فرع وكلها متاحة على الموقع الإلكتروني للشركة.

11 – من خلال التوجُّه إلى أقرب مكتب من مراكز عملاء بتروتريد الخارجية المنتشرة بالنوادي الرياضية و الكومباوندات والوزارات والمصالح الحكومية.

12– من خلال التوجُّه إلى أقرب فرع من فروع الشركة ودفع قيمة أي فواتير لأي وحدة على مستوى الجمهورية.

13– الفروع المميكنة والمتوفرة في عدد من المولات.