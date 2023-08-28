«مياه سوهاج» تدرب العاملين بها على التعامل مع تسرب الغاز والحرائق

شهد الأسبوع الثالث من مسابقة تنمية مهارات السلامة والصحة المهنية بشركة مياه سوهاج منافسات بين الفرق المشاركة، بالتعامل الآمن عند نشوب حريق، إذ تشمل المسابقة 8 مجالات، مثل التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن والتعامل مع ذلك، والتعامل بأمان داخل الأماكن المغلقة، والحريق.

مسابقة السلامة والصحة المهنية

وقال المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في بيان للشركة، إن الهدف من المسابقة تنمية مهارات العاملين في مجال السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل حفاظًا على حياتهم من مخاطر العمل، وتحسبا لحدوث أي كوارث أو أضرار المحطات أو الممتلكات أو الأفراد.

19 فريقا في المسابقة

وأوضح اللواء مصطفى كامل مساعد رئيس مجلس الإدارة لشؤون الموارد البشرية والمراجعة الداخلية ورئيس اللجنة العليا للإشراف على المسابقة انه تسابق حتى الآن 19 فريقًا فى مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور أسطوانة سعة 1 طن و 11 فريقا في مجال التعامل مع تسرب غاز الكلور اسطوانة سعة 65 كجم، و16 فريقا بمنافسات المهارات العمل بأمان داخل الأماكن المغلقة.

منافسات التعامل مع الحريق

وأشار اللواء أحمد أبو حساب مستشار الشركة لشؤون السلامة والصحة المهنية إلى أنه تجرى خلال هذا الأسبوع منافسات التعامل مع الحريق والتى تبحث كيفية التعامل الأمن مع نشوب حريق محتمل باحد مواقع العمل و يشارك بها 18 فريقا يمثلون الديوان العام وقطاع المعامل وفرع البلينا وفرع مياه سوهاج وفرع المراغة وفرع مياه طما وأمن الديوان وورشة العدادات وفرع جرجا وفرع المنشاة وفرع طهطا وفرع مياه أخميم وفرع دار السلام وفرع صرف صحى طما وفرع جهينة وفرع ساقلتة وفرع صرف صحي سوهاج وفرع صرف صحى لأخميم وان جميع فعاليات المسابقة تتم بمركز تدريب السلامة والصحة المهنية وتستمر حتى 6 سبتمبر من الشهر المقبل.