وزير الصحة: توجيه فوائض الادخار لرفع جودة الخصائص السكانية

قال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، إنّ الخصائص السكانية هي سمات وعوامل تصف وتحدد السكان بمنطقة معينة، ومع الزيادة السكانية قد نجد أميّة زائدة أو مستوى تعليمي وجودة لا ترقى إلى ما نتمناه، وينتج عنه معدلات الإنتاج والتوظيف أقل من المستهدف، وهي الخصائص التعليمية والصحية والتشغيل والمهارات الحياتية.

وأضاف عبدالغفار، خلال كلمته في المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية 2023، المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت رعاية وبحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، أنّ فوائض الادخار في الناتج القومي المحلي، سيتم توجيهها للاهتمام بجودة الخصائص السكانية من تعليم وصحة وتشغيل وإنتاج، بدلا من الإنفاق على التطعيمات وإنشاء المرافق الجديدة والمدارس والجامعات.

وتابع وزير الصحة والسكان، أنّ حقوق الأسرة في حياة سعيدة وقوية وواعية، تشمل حقوق الطفل والأم، وهي ضمن حقوق الإنسان بالمعنى الأعم والأشمل، وبينها تأجيل الحمل عام بعد الزواج، والتباعد بين كل حمل وآخر من 3 إلى 5 سنوات، وإطلاق مبادرة برعاية الرئيس السيسي، على غرار المبادرات الرئاسية تُسمى «الألف يوم الذهبية» والضامنة لحقوق الطفل في حياة صحية آمنة، بمعنى أنّه ليست صحية فقط بل اجتماعية ونفسية وتتحقق بأن يكون هناك تباعد بين إنجاب كل طفل وآخر.