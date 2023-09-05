«مرخت» أول تلسكوب فرعوني في العالم.. وأثري يوضح استخدامه

قال الدكتورأحمد عامر، الخبير الأثري والمتخصص في علم المصريات، إنّ المصريين القدماء كانوا دائما سابقون بأفكارهم، ومن أبرز العلامات الدالة على هذا الأمر، قيامهم بصناعة أول تلسكوب عرفه العالم، وأطلقوا عليه اسم «مرخت»، وهو حاليا محفوظ ومتواجد بمتحف برلين في ألمانيا، ويعود إلى عصر الأسرة الثامنة والعشرين، وهو عبارة عن منظار، متشابه بشكل كبير مع تلسكوبات العصور الحديثة، وكان ذلك في الفترة من 404 إلى 398 قبل الميلاد.

أول تليسكوب عرفه العالم

وأوضح المتخصص في علم المصريات، لـ«الوطن»، أنّ شكل التلسكوب القديم كان عبارة عن قضيب من الخشب شق من المنتصف، ونقش عليه ما يفيد بأنه آله الغرض منها معرفة العيد، بالإضافة إلى معرفة مواعيد عمل العمال، لكي يقوموا بأعمالهم المكلفين بها في وقتها.

التليسكوب المصري مرخت

وتابع «عامر»، أنّ كلمة مرخت تعني أداة مصرية قديمة للمسح وضبط الوقت، مشيرا إلى أنّ التلسكوب لا يوجد منه غير نسخة واحده فقط، ولم يتم تحديد موقع العثورعليه حتى الآن.