«الفرق بين المصريين القدماء والفراعنة».. فيديو من «الهجرة» لأبناء المغتربين

في إطار فعاليات إطلاق المرحلة الثانية من «جذورنا المصرية»، نشرت الصفحة الرسمية لمبادرة «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو جديد يتضمن توضيح الفرق بين المصريين القدماء والفراعنة.

استكمال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

وأوضح الفرق بين المصريين القدماء والفراعنة، خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي، أثناء استضافة المدرسة الأوروبية في القاهرة، له برفقه السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة، لاستكمال فعاليات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي» تحت شعار «جذورنا المصرية».

وتضمن منشور الصفحة الرسمية لـ «اتكلم عربي» بموقع «فيس بوك»: «الفرق ما بين المصريين القدماء و الفراعنة، تفتكروا كان إيه رد خبير علم المصريات الدكتور وسيم السيسي لما اتسأل عن الفرق بين المصريين القدماء والفراعنة».

الحفاظ على الهوية واللغة العربية لدى أبناء المصريين بالخارج

وأضاف المنشور أن رد خبير علم المصريات، الدكتور وسيم السيسي، جاء كالتالي: «الفرق إن الفرعون كلمة بنوصف بيها المصريين القدماء، لكنها كلمة بتدل على الظلم، وده كان عكس التعامل اللي كان بيتم».

جدير بالذكر أن الفترة الماضية، قد شهدت إعلان وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، التي أطلقتها الوزارة، منذ عملها تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك تحت عنوان «جذورنا المصرية».