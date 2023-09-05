«الإسكان»: جار تنفيذ 19 مشروعا لمياه الشرب والصرف في الإسكندرية بـ5.2 مليار جنيه

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، موقف مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمحافظة، ويتولى تنفيذها الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، التابع لوزارة الإسكان، وذلك خلال اجتماع بديوان محافظة الإسكندرية، بحضور مسؤولي الوزارة والمحافظة.

وأوضح وزير الإسكان، أنه جارٍ تنفيذ 19 مشروعا لمياه الشرب وصرف صحي الحضر والمناطق الريفية، بإجمالى طاقة 195 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة حوالى 5.2 مليار جنيه بمحافظة الإسكندرية، موزعة كالتالي، 5 مشروعات لصرف صحي الحضر، بطاقة 130 ألف متر مكعب يوميا بتكلفة 3 مليارات و312 مليون جنيه، و13 مشروعا لصرف صحي المناطق الريفية، بطاقة 65 ألف متر مكعب يوميا، بتكلفة مليار و805 ملايين جنيه، إضافة إلى مشروع لمياه الشرب، بتكلفة 55 مليون جنيه.

مشروعات جاري تنفيذها في محافظة الإسكندرية

وأضاف أن المشروعات الجاري تنفيذها تشمل، توسعات محطة معالجة العامرية، والصرف الصحى لمنطقة أبوتلات وباقي شبكاتها، والصرف الصحي لمنطقة مرغم، ومحطة رفع 11 شرق، ومحطة معالجة أبيس الأولى، والصرف الصحي لأبيس الأولى، والصرف الصحي لخورشيد القبلية، والصرف الصحي لقرى بنجر السكر (2 – 3 – 4 – 5 – 6)، ومحطة معالجة مصطفي إسماعيل، والصرف الصحي لمنطقة أبوبسيسة، والصرف الصحي المتكامل لقرية الجلاء (معالجة - رفع - انحدار)، ومحطة معالجة كفر أبوزهرة، ورافع مياه شرب سيدى عبدالقادر.

المشروعات المنفذة في المحافظة

من حانبه، أشار المهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، إلى أهم المشروعات المنتهية بمحافظة الاسكندرية خلال الفترة من 2014 إلى 2023، وتشمل استكمال محطة المعالجة الشرقية، ومحطة معالجة ورفع العامرية 126 كم، ومعالجة الحمأة الناتجة من محطة معالجة التنقية الشرقية، ونقل مأخذ محطة المياه من ترعة مريوط إلى ترعة النوبارية، لتحسين خواص المياه المغذية للمحطة، والصرف الصحي بقرى الملاحة، ومجمع الثلاثينى، وعزبة الخمسمائة- شبكة المهاجرين، وابن النفيس وطوسون، ومنطقة الشيخ الكبرى، وعزبة حماس بالمراغي، واستكمال الصرف الصحي بمنطقة الفلكي، وشبكات صرف صحي منطقة أرض الجنينة التابعة لزاوية عبدالقادر بالعامرية، ورافع مياه شرب الفوكا، ورافع مياه شرب الضبعة، ورافع مياه شرب الضبعة الساحلي، ورافع مياه شرب العلمين، ورافع مياه شرب سيدى عبدالرحمن، ورافع مياه شرب الحمام الساحلي.