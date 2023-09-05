وزير الإسكان يتفقد خدمات الشرب والصرف الصحي في الإسكندرية اليوم

يتفقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اليوم، موقف خدمات مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية.

ويرافق وزير الإسكان في جولته التفقدية كل من الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان لشؤون البنية الأساسية، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والمهندس أحمد عبدالقادر، رئيس الجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والمهندس أحمد جابر شحاتة، رئيس شركة مياه الشرب بالإسكندرية، واللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحى بالإسكندرية.