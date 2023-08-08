105 ملايين و293 ألفا.. «التعبئة والإحصاء» يعلن عدد سكان مصر اليوم

كشفت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن العدد التقريبي لإجمالي سكان مصر، اليوم، معلنة أنّ سكان مصر بالداخل بلغوا 105 ملايين و293 ألفًا و708 نسمات.

كانت الساعة السكانية رصدت عدد سكان مصر يوم الاثنين 31 يوليو الماضي، بنحو 105 ملايين و255 ألفًا و100 نسمة، بزيادة بلغت 38.6 ألف نسمة خلال 8 أيام في الفترة من 31 يوليو الماضي إلى 8 أغسطس الجاري.

عدد سكان 27 محافظة في الجمهورية

«الوطن» تكشف في التقرير التالي، أحدث إحصاءات عدد سكان مصر في محافظات الجمهورية، حيث جاءت كما يلي:

1- عدد سكان محافظة القاهرة 10 ملايين 260 ألفا و955 نسمة.

2- عدد سكان محافظة الجيزة 9 ملايين و530 ألفا و 47 نسمة.

3- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و923 ألفا و348 نسمة.

4- عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و63 ألفًا و551 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة 6 ملايين و896 ألفًا و296.

6- عدد سكان محافظة المنيا 6 ملايين و201 ألف و440 نسمة.

7- عدد سكان محافظة القليوبية 6 ملايين و334 ألفا و519 نسمة.

8- عدد سكان محافظة الإسكندرية 5 ملايين و554 ألفًا و35 نسمة.

9- عدد سكان محافظة سوهاج 5 ملايين و844 ألفا و284 نسمة.

10- عدد سكان محافظة الغربية 5 ملايين و448 ألفًا و456 نسمة.

11- عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين و73 ألفًا و552 نسمة

12- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و749 ألفًا و403 نسمة

13- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و100 ألف و347 نسمة.

14- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و717 ألفًا و355 نسمة.

15- عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و740 ألفًا و330 نسمات.

16- عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و605 ألفًا و525 نسمة.

17- عدد سكان محافظة أسوان مليون و631 ألفًا و937 نسمة.

18- عدد سكان محافظة دمياط مليون و659 آلاف و895 نسمة.

19- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و461 ألفًا و241 نسمة.

20- عدد سكان محافظة الأقصر مليون و407 آلاف و394 نسمة.

21- عدد سكان محافظة بورسعيد 792 ألفًا و508 نسمة.

22- عدد سكان محافظة السويس 793 ألفًا و358 نسمة.

23- عدد سكان محافظة مطروح 531 ألفًا و549 نسمات.

24- عدد سكان محافظة شمال سيناء 450 ألفًا و531 نسمة.

25- عدد سكان محافظة البحر الأحمر 403 الفًا و938 نسمات.

26- عدد سكان محافظة الوادي الجديد 267 ألفًا و62 نسمة.

27- عدد سكان محافظة جنوب سيناء 115 ألفًا و389 نسمة.