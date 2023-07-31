«الإحصاء»: ربع مليون نسمة زيادة في عدد سكان مصر خلال شهرين

أعلنت الساعة السكانية بالجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وصول عدد سكان مصر اليوم، إلى 105 ملايين و255 ألفا، و100 نسمة.

250 ألفا زيادة في عدد السكان

أوضحت الساعة، أن عدد السكان شهد زيادة تبلغ 250 ألفا خلال شهرين تقريبا، إذ كانت الساعة سجلت إجمالي عدد السكان 105 ملايين نسمة، مطلع شهر يونيو 2023.

بينما سجلت الساعة السكانية إجمالي عدد سكان مصر، ما يقرب من 105 ملايين و203 آلاف و472 نسمة، يوم الثلاثاء 25 يوليو الجاري.

عدد سكان 27 محافظة في الجمهورية

«الوطن» ترصد في التقرير التالي، أحدث إحصاءات لعدد السكان في محافظات الجمهورية، التي جاءت على النحو التالي:

1- عدد سكان محافظة القاهرة 105 ملايين 255 ألفا و86 نسمة.

2- عدد سكان محافظة الجيزة 10 ملايين و258 ألفا و447 نسمة.

3- عدد سكان محافظة الشرقية 7 ملايين و920 ألفا و677 نسمة.

4- عدد سكان محافظة الدقهلية 7 ملايين و59 ألفًا و551 نسمة.

5- عدد سكان محافظة البحيرة بنحو 6 ملايين و893 ألفًا و296.

6- عدد سكان محافظة المنيا بنحو 6 ملايين و198 ألفًا و440 نسمة.

7- عدد سكان محافظة القليوبية بنحو 6 ملايين و332 ألفًا و519 نسمة.

8- عدد سكان محافظة الإسكندرية، بنحو 5 ملايين و551 ألفًا و35 نسمة.

9- عدد سكان محافظة سوهاج، بنحو 5 ملايين و739 ألفا و284 نسمة.

10- عدد سكان محافظة الغربية بنحو 5 ملايين و444 ألفًا و456 نسمة.

11- عدد سكان محافظة أسيوط 5 ملايين و70 ألفًا و552 نسمة

12- عدد سكان محافظة المنوفية 4 ملايين و744 ألفًا و403 نسمة

13- عدد سكان محافظة الفيوم 4 ملايين و97 ألفًا و347 نسمة.

14- عدد سكان محافظة كفر الشيخ 3 ملايين و714 ألفًا و355 نسمة.

15- عدد سكان محافظة قنا 3 ملايين و637 ألفًا و330 نسمات.

16- عدد سكان محافظة بني سويف 3 ملايين و602 ألفًا و525 نسمة.

17- عدد سكان محافظة أسوان مليون و631 ألفًا و937 نسمة.

18- عدد سكان محافظة دمياط مليون و658 آلاف و891 نسمة.

19- عدد سكان محافظة الإسماعيلية مليون و458 ألفًا و241 نسمة.

20- عدد سكان محافظة الأقصر مليون و405 آلاف و394 نسمة.

21- عدد سكان محافظة بورسعيد 792 ألفًا و502 نسمة.

22- عدد سكان محافظة السويس 793 ألفًا و358 نسمة.

23- عدد سكان محافظة مطروح 531 ألفًا و549 نسمات.

24- عدد سكان محافظة شمال سيناء 450 ألفًا و531 نسمة.

25- عدد سكان محافظة البحر الأحمر 403 الفًا و938 نسمات.

26- عدد سكان محافظة الوادي الجديد 267 ألفًا و62 نسمة.

27- عدد سكان محافظة جنوب سيناء 115 ألفًا و344 نسمة.