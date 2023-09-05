حزب المؤتمر: استضافة مصر للمؤتمر العالمي للصحة تؤكد الاهتمام بالأزمة السكانية

قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن استضافة المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، تؤكد اهتمام مصر بالقضية السكانية التي تعد من الأولويات خلال الفترة المقبلة، ودورها في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.

وأضاف: «الدولة المصرية تولي القضية السكانية اهتماما خاصا، وتبحث عن التحديات الناتجة، وكيفية استغلال الثروة البشرية في عملية البناء والتنمية الشاملة، ولهذا سينتج عن المؤتمر حزمة من التوصيات والقرارات المهمة التي تهدف إلى تحسين جودة حياة المواطنين».

وأشار إلى أن مصر تبحث طوال الوقت تذليل أي معوقات تواجه تحقيق العدالة بين الرجل والمرأة في الحصول على الحقوق وممارسة الحريات التي يكفلها الدستور، ومتابعة الاستراتيجية الوطنية للسكان، والاستراتيجية العامة للصحة في مصر.

وأشاد بالجهود المبذولة لضمان نجاح المؤتمر بداية من عدد الجلسات الحوارية التي تبلغ 65 جلسة حوارية بمشاركة 270 متحدثا من المصريين والأجانب، في حين يتضمن البرنامج العلمي للزمالة المصرية 14 ورشة و33 جلسة يتحدث بها 125 شخصا في 31 تخصصا، حيث بلغ عدد المسجلين 8 آلاف شخص من مصر وبقية دول العالم، مؤكدا أن الدولة حريصة على حسن التعامل مع القضية السكانية.