أشياء تأكد منها عند شراء حلاوة المولد.. احذر الشمس والرطوبة

أيام قليلة تفصلنا عن المولد النبوي الشريف 2023، تلك المناسبة الدينية ذات الطابع الخاص، التي يحتفل بها الكثيرون بشراء حلوى المولد النبوي لتناولها أو إهدائها للأقارب والأصدقاء، إذ أن ذلك الشكل من الاحتفال من أهم ما يميز احتفالات الشعب المصري بالمولد النبوي الشريف، وقبل حلوله بأيام تقام الشوادر في الشوارع والطرقات لتمتلأ بعلب الحلوى وعروسة المولد، وغيرها من الأنواع الأخرى التي تعطي لتلك المناسبة طابعها الخاص.

ويستعد الكثير من الراغبين في الاحتفال بالمولد النبوي الشريف 2023 لشراء الحلوى من مختلف الأماكن المتخصصة في تصنيع وبيع حلاوة المولد، ووجه جهاز حماية المستهلك عبر الموقع الرسمي الخاص به بعض النصائح للمواطنين، والتي يجب اتباعها عند شراء حلاوة المولد، لتجنب شراء الفاسد منها للحفاظ على صحة المواطنين، وجاءت تلك النصائح كالتالي:

أشياء تأكد منها عند شراء حلاوة المولد 2023

- يجب شراء الحلوى من الأماكن التي تقوم بعرض الحلوى مغلفة داخل فاترينات عرض زجاجية مخصصة لذلك بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة.

- يجب أن يتأكد المشتري من توافر الشروط الصحية لدى البائعين.

- يجب التأكد من تخزين الحلوى في أماكن صحية جيدة التهوية بعيدا عن الحرارة والرطوبة والحشرات.

- عند تخزين الحلوى لفترات طويلة من الوقت، يجب أن يتم وضعها في الثلاجة للمحافظة على فترة صلاحيتها.

- يجب على المشتري أن يتجنب شراء الحلوى المكشوفة والمعرضة للأتربة والجراثيم.