حلاوة المولد 2023.. تعرف على آخر الأسعار قبل الشراء

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، حيث بدأ العد التنازلي للاحتفال بعيد مولد النبي الكريم محمد صلي الله عليه وسلم، ومعه يحرص الكثير من المواطنين على معرفة اسعار حلاوة المولد 2023 في مصر، بعدما تأهبت محال الحلوى باستعراض بضائعها احتفالا بذكرى المولد، خاصةً المحال التي دائما ما تشهد إقبالاً كبيرًا من قبل المشترين.

موعد المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرية

وشهدت أسعار حلاوة المولد 2023 في مصر استقراراً كبيراً مع اقتراب موسم المولد النبوي الشريف لعام 1445 هجرياً، حيث تعد حلوى المولد إحدى العادات المصرية المتوارثة على مدار الأجيال، لإدخال البهجة والسرور على قلوب المسلمين، حيث يسعى الجميع لمعرفة آخر الأسعار.

ومن المنتظر أن يحل علينا موعد المولد النبوي الشريف، يوم الأربعاء 27 سبتمبر 2023، والموافق 12 من ربيع الأول 1445 هجرية.

أسعار حلاوة المولد النبوي 2023

وخلال جولة أجرتها «الوطن» في القاهرة بين تجار حلاوة المولد 2023، فقد شهدت الأسعار تبايناً ملحوظاً من تاجر لآخر، حيث تراوحت متوسطات أسعار كيلو الحلاوة المشكل المعبأ في محلات القاهرة، ما بين 70 و80 جنيهاً، بحسب ما قال محمد أبوطارق، أحد بائعي الحلاوة لـ«الوطن».

وأضاف «أبوطارق» أن سعر كيلو السمسمية يتراوح بين 100 و110 جنيهات، بينما يتراوح سعر كيلو الملبن السادة ما بين 40 و45 جنيهاً، فيما تراوحت أسعار كيلو الفولية ما بين 100 إلى 110 جنيهات، وكيلو الملبن الحبل عين الجمل بين 180 إلى 190 جنيهاً، وجاء سعر كيلو الحمصية بسعر 100 إلى 115 جنيهاً.

وأشار التاجر إلى أن الأسعار لم تتحرك كثيراً عن العام الماضي، حيث توقع زيادة الطلب على شراء حلاوة المولد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وذلك بالتزامن مع حلول موعد المولد النبوي الشريف لعام 2023.